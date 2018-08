Akhirnya Richard Kyle Umumkan Statusnya dengan Jessica Iskandar, Rupanya Seperti ini

BANGKAPOS.COM - Setelah publik bertanya-tanya tentang hubungan asmara aktor Richard Kyle dan Jessica Iskandar, tanpa basa-basi, Richard mengungkap!

Melalui akun Instagramnya, Richard mengunggah foto mesranya dengan ibu dari El Barack Alexander, saat keduanya berlibur ke Mentawai, beberapa waktu lalu.

Duduk di sebelah Jessica Iskandar yang tengah bersantai di atas hammock,

Richard terlihat tersenyum bahagia.

'Wherever I go becomes a part of you somehow @inijedar,' tulis Richard di unggahan fotonya.

'Ke mana pun aku pergi menjadi bagian darimu entah bagaimana" (trsanslate-red)

instagram.com/richo_kyle Richard Kyle dan Jessica Iskandar

Belum genap satu jam sejak foto tersebut diunggah dan artikel ini ditulis,

unggahan Richard telah menarik perhatian banyak warganet.

Sebanyak lebih dari 35 ribu pengguna akun Instagram menyukai unggahannya,

dan lebih dari 3.000 mengomentari akun Richard.

Banyak yang merasa 'terpotek', karena Richard secara tidak resmi mengungkap statusnya dengan Jedar.

Tetapi banyak pula yang ikut berbahagia dengan kabar bahagia tersebut.

Sebelumnya, Richard juga sempat mengaku bahwa ia dan Jedar memang sedang dekat.

"Ya aku sangat dekat sama Jessica, dia teman aku, kita sering hang out kalau kita ada waktu shooting terus sering hang out sama Erick, Jes, sama El Barack.

Mereka seru banget sih," ungkap Richard beberapa waktu lalu.

Saat itu, meski mengungkap bahwa dekat dengan Jedar,

tetapi Richard hanya menyebut bahwa ia dan Jedar hanyalah teman.(*)