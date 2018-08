Christian Sugiono dan Titi Kamal Pamer Kemesraan Saat Liburan di Amerika, Lakukan ini di Celah Batu

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Christian Sugiono membuat warganet histeris setelah pamer kemesraan bersama sang Istri di akun Instagram miliknya.

Foto tersebut menggambarkan, ia sedang berciuman bersama Titi Kamal di sebuah tempat bernama Antelope Canyon.

Diketahui, keluarga Christian sedang berlibur ke Amerika Serikat.

"Everytime we checked our bucketlist: sealed with kiss pic #antelopecanyon " tulis Christian Sugiono pada keterangan foto, Kamis (9/8/2018).

Christian Sugiono (Instagram)

Foto itu berhasil membuat warganet geregetan, mereka sontak membanjiri 3000 komentar dan lebih dari 100 ribu penyuka.

Mayoritas, warganet menilai prilaku Christian tidak memberikan contoh yang baik terutama bagi anak-anak.

Namun, ada pula yang beranggapan tindakan Christian tidak melanggar aturan karena berciuman muhrimnya.

netyfitriani20: @andreherbowo25 makanya di ciptakan smartphone hanya untuk yg pintar yg pakai. Yg udah bisa bedain mana yg baik untuk di tiru dan ngga. Lagian mereka udah nikah dan halal ini

amhmmd89: @jelytha_jelyta ha ha cara nya gampang mbak. Jangan ditiru. Kalau ditiru ya salah nya yang niru2 bukan salah yang upload foto. Iman nya aja belum kuat kalau sampai niru2