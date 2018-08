Jessica Iskandar Kagumi Sosok Richard Kyle, Ini Foto-foto Kemesraan Mereka

BANGKAPOS.COM - Misteri hubungan asmara artis peran Jessica Iskandar dengan seorang lelaki akhirnya mulai terkuak.

Baru-baru ini, beredar informasi mengenai siapa sosok lelaki yang sedang dekat dengan Jedar.

Ternyata dia adalah Richard Kyle.

Aktor tampan blasteran ini mengunggah sebuah foto yang memerlihatkan kebersamaannya dengan Jessica Iskandar.

Selain keduanya masing-masing mengunggah foto kebersamaan, ada juga foto-foto yang mengindikasikan keduanya berlibur bersama di Bali (baca sampai habis).

Foto itu diunggah di akun instagram pribadinya yang telah terverifikasi @richo_kyle

"Wherever I go becomes a part of you somehow ????@inijedar #jedaricho," tulisnya seperti yang dikutip Kompas.com, Jumat (10/8/2018).

