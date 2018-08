Nominasi Best International Group di BBC Radio 1 Teen Awards 2018, BTS Saingan The Chainsmokers

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Setelah sukses menembus pasar musik internasional, Bangtan Boys (BTS) dinominasikan untuk penghargaan di BBC Radio 1 Teen Awards 2018.

Boyband asal Korea Selatan itu masuk kategori Best International Group 2018.

Mereka akan bersaing dengan Seconds of Summer, The Carters, The Chainsmokers, dan Panic! di Disco.

Sebagai Boyband ternama pencapaian BTS dapat dikatakan memenuhi syarat untuk masuk kategori penghargaan tersebut.

Diantaranya, merilis single atau album dan berhasil masuk ke Official Chart Top 40 Inggris antara 10 Agustus 2017 dan 2 Juli 2018.

Seperti yang dilansir soompi.com BTS “Love Yourself: Her” dan “ Love Yourself: Tear ”telah mencapai prestasi ini di bagan album, dengan“ Love Yourself: Her ”muncul di No. 14 dan“ Love Yourself: Tear ”mengambil posisi No. 8.

BBC Radio 1’s Teen Awards memberi nama favorit remaja dalam berbagai genre termasuk musik, game, televisi, dan film, serta mengakui pencapaian orang muda yang luar biasa. Upacara tahunan dimulai pada tahun 2007.

Pemenang Teen Awards tahun ini akan diumumkan di acara penghargaan pada hari Minggu, 21 Oktober! Ini akan diadakan di The SSE Arena, Wembley di London, Inggris.

Penggemar di Inggris dapat memilih melalui situs web BBC Radio 1 hingga 17 Agustus.