Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM -- Personel Blackpink Kisahkan Perjalanan Karir Mereka yang Berat, Mereka Harus Patuhi Pantangan ini

Tak lama setelah Blackpink merayakan hari jadi mereka yang ke-2 sejak awal debut mereka, girlband ini pun menceritakan perjalanan karir mereka dalam interview yang mereka lakukan.

Blackpink pertama kali debut pada 8 Agustus 2016, dan setelah itu pun mereka langsung meroket menjadi salah satu girlband K-Pop paling trendi dengan lagu 'Boombayah, Playing With Fire dan As If It's Your Last'.

Pada tahun 2018 mereka kembali dari vakum dengan single 'Ddu-du Ddu-du' dan sudah memecah beberapa rekor termasuk kelompok wanita Korea dalam Billboard's Hot 100.

Sebelum Blackpink debut, ada banyak spekulasi tentang jumlah anggota yang akan menjadi anggota girlband ini.

"Kami berlatih sangat keras,kami datang untuk sebuah alasan, dan kami pikir akan sangat memalukan apabila kami tidak dapat membuat impian kami menjadi nyata.

Maka dari itu, kami memutuskan untuk tidak menyerah dan melanjutkan latihan," ujar Kim Ji Soo.

Mereka pun kemudian membicarakan tentang masa pelatihan mereka dibawah YG Entertainment.

"Walaupun kami sangat lelah saat itu dan protes dengan hal tersebut, kami selalu mengakhirinya dengan menikmati makanan, bahkan kami memiliki restoran favorit dan setelah itu pun kami merasa lebih baik," sambungnya.