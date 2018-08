Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

Tak Hanya Tembus Pasar Musik Amerika, Penyanyi Indonesia Nicole Zefanya Trending di Korea

Nicole Zefanya atau Niki sempat menjadi trending di negeri gingseng.

Pasalnya, Lisa personil girlband Blackpink yang bertandang ke Indonesia memposting screencapture lagu Niki "Spell" dari album "Zephyr" di instastory-nya.

Dalam sekejap, penyanyi 19 tahun asal Indonesia itu masuk trending situs musik streaming MelOn di Korea Selatan.

Mengetahui dirinya mendapatkan apresiasi dari Lisa Blackpink.

Niki yang sedang berada di Manila, Philippines langsung screencapture postingan idol korea selatan itu dan memposting ulang.

Ia juga menambahkan tulisan "What is goin on bhahahaha".

Banyak warganet belum mengetahui Niki Zefanya, ia adalah penyanyi RnB asal Indonesia yang sedang fokus berkarier di Amerika Serikat.

Niki bergabung di manajemen label 88rising pada 2017 dan mengeluarkan single bernuansa Rnb berjudul See U Never, I Like U, Chilly, dan lainnya.