Fans Club BTS ARMY Kalahkan Fans Taylor Swift, Fifth Harmony dan One Direction

Laporan Wartawan Bangka pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Bangtan Boys (BTS) Boyband ternama asal Korea Selatan bersama Fans Club yang dikenal sebagai Army meraih penghargaan Teen Choice Award 2018.

Piala tersebut menambah daftar prestasi BTS dikancah Internasional.

Dilansir www.hellokpop.com BTS mengantongi penghargaan artis internasional terbaik.

Tahun ini merupakan kali kedua secara berturut-turut, Boyband naungan ibighit itu meraih Teen Choice Awards.

Mereka bersaing melawan sesama artis Korea Selatan, seperti BLACKPINK, EXO, GOT7, dan Super Junior plus boyband Latin CNCO untuk kategori dan berhasil menang atas mereka.

Tidak hanya itu, Fans Club BTS ARMY juga membawa pulang penghargaan.

Fandom BTS memenangkan kategori Fandom Choice, mengalahkan penggemar artis internasional besar seperti Taylor Swift, Fifth Harmony, One Direction, dan CNCO plus sesama artis Korea Selatan BLACKPINK.

Acara Teen Choice Awards 2018 diadakan di California pada 12 Agustus (waktu setempat) dan disiarkan langsung di seluruh dunia.

ARMY merayakan keberhasilan mereka secara berdampingan dengan BTS saat mereka mengambil kebahagiaan mereka tentang prestasi baru-baru ini anak-anak ke Twitter, di mana tagar #ARMY mengumpulkan jutaan tweet dan segera meretas setelah pengumuman.

BTS terus mendominasi kancah internasional, terutama dengan pengumuman stadion AS mereka untuk tur dunia Love Yourself mendatang.

Dengan pertunjukan mereka di Citi Field, New York pada 6 Oktober, mereka menjadi artis Korea pertama yang mengadakan pertunjukan stadion di Amerika Serikat.

Stadion saat ini adalah rumah dari New York Mets dan memiliki kapasitas 40.000 orang.(bangkapos.com/idandimeikajovanka)