Tasnya Dibilang Beli di Mangga Dua, Tyas Mirasih Balas dengan Komentar Menohok

BANGKAPOS.COM - Tyas Mirasih jawab komentar pedas netizen soal tas yang ia kenakan dalam postinga foto yang ia unggah baru-baru ini.

Senin (13/8/2018), mantan Raffi Ahmad ini mengunggah foto dirinya saat sedang berada di sebuah area publik.

Ia duduk santai di anak tangga di area halaman.



Tyas memilih mengenakan pakaian kasual, dengan atasan you can see warna crem.

Ia memadukan penampilannya dengan sepatu flet dari bahan kain.

Tyas menambakan jam tangan dan kaca mata hitam untuk memperantik penampilannya.

Sedangkan untuk membawa barang-barangnya, perempuan kelahiran Jakarta ini memilih tas jinjing rwarna hitam.

Sayangnya, tas hitam Tyas ini menjadi sorotang seorang netizen.

Ia mengatakan kalau tas Tyas tersebut mirip dengan tas yang dijual di Mangga Dua.

"Cantik bgt, tp tas ny mirip yang di mangga 2" komentar akun @lexzoz.