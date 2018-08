Kembali ke Singapura Denada Disambut Teriakan Shakira yang Sudah Menanti, Ini yang Terjadi

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi Denada membagikan kisah terkait kondisi terbaru putrinya melalui media sosial.

Denada mengungkapkan bagaimana dirinya dibuat terkejut ketika pulang disambut teriakan putrinya, Shakira.

Dilansir Tribunstyle.com dari akun Instagram Denada, Minggu (13/8/2108), Denada menceritakan pengalamannya membawa boneka teddy bear berukuran besar ke Singapura.

Boneka itu adalah hadiah teman-teman Denada dari acara televisi Bintang Pantura.

Ia meletakan Teddy Bear di sebelah tempat duduk Denada di pesawat.

Boneka itu juga diberi sabuk pengaman oleh Denada.

Sebelum keberangkatan ke Singapura, Denada menyempatkan mengirim foto selfie dirinya dengan boneka kepada anaknya.

"Me with the big Teddy Bear. Waktu itu mau kembali ke Singapura. Selfie sama si Teddy Bear di pesawat. Aku dudukin dia di kursi sebelahku yang kebetulan kosong, lalu kupasangkan seatbelt. Sebelum sampe rumah, aku kirim foto ini ke Shakira. Dia happyyy sekali."

"Terimakasih banyak semua saudara2 ku di Bintang Pantura, @indosiar atas kebaikannya. Jazaakumullahu khairan." terangnya.

Ketika sampai rumah di Singapura, Denada disambut dengan teriakan Shakira.

Shakira teriak kegirangan melihat boneka Teddy Bear sudah di depan matanya.

BACA SELENGKAPNYA DISINI