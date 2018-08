Pose Bareng Shandy Aulia Usai Melahirkan, Tubuh Kahiyang Ayu Jadi Sorotan, Kok Jadi Begini

BANGKAPOS.COM - Shandy Aulia menjenguk cucu Presiden Joko Widodo.

Warganet justru salah fokus pada penampilan Kahiyang Ayu usai melahirkan.

Aktris Shandy Aulia mengunggah foto di akun Instagramnya pada 13/8/2018, selepas Ia mengunjungi cucu kedua Presiden Joko

Widodo (Jokowi).

Pada foto itu Shandy tampak menggendong putri Kahiyang Ayu, Sedah Mirah Nasution.

Keduanya sama-sama cantik sambil tersenyum ke arah kamera.

"Hari ini main ke rumah baby Sedah Welcome to the world, little one! Baby Sedah Mirah Nasution.

Congratulations! @ayanggkahiyang As new parents may you be filled with much joy and happiness with the arrival of your new

baby Wishing your new family all the very best." ujar Shandy Aulia pada caption.

Selain mendoakan semoga Shandy segera menyusul, banyak warganet yang memperhatikan Kahiyang Ayu.

