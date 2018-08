Sammy Simorangkir Dapat Surat dari Ahok, Isinya Harapan untuk Anak Sammy dan Vivi

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Sammy Simorangkir dan istrinya, Viviane tengah berbahagia menyambut calon anak mereka yang mungkin akan lahir dalam waktu dekat.

Meski masih ada di dalam kandungan, calon bayi Sammy dan Vivi ini sudah mendapat perlakuan istimewa mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bagaimana tidak, Sammy Simorangkir dan Viviane mendapat secarik surat dari Ahok.

Surat tersebut ditulis Ahok untuk anak Sammy dan Vivi, Minggu (12/8/2018) kemarin di balik jeruji Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Ahok pun menuliskan pesan yang sangat manis untuk calon buah hati Sammy tersebut.

Begini isinya:

"Untuk anak Sammy dan Vivi

Always obey and respect your parents.

Beginning your day done with God is assential preparation for success.

May God give you grace and peace.