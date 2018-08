Akibat Bakteri Makanan dan Minuman, Ayah Alice Norin Terkena Penyakit Langka

BANGKAPOS.COM - Setiap orang pasti menginginkan dirinya dan keluarga dalam kondisi selalu sehat.

Tak ada seorang pun yang menginginkan jatuh sakit dan menderita penyakit langka.

Namun, sayangnya hal-hal seperti itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.

Seperti yang dialami oleh papa dari artis cantik Alice Norin ini.

Melalui unggahan di instagram pribadinya, ia pun menceritakan mengenai penyakit langka yang diderita oleh sang papa.

Alice mengunggah foto dirinya yang tengah menemani sang papa yang terbaring di rumah sakit.

Papanya tampak pucat dan lemah tak berdaya dengan selang infus yang menancap pada tangannya.

"Thank you for your concern untuk yang udah nanyain kondisi papa lewat dm dan ikut mendoakan kesembuhan papa," kata Alice mengawali ceritanya.

Ibu satu anak ini pun kemudian menceritakan mengenai penyakit papanya tersebut.

Berawal dari adanya masalah pencernaan yang dialami sang papa selama beberapa minggu, papanya pun kini harus dirawat di rumah sakit.