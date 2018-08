Begini Reaksi Deddy Corbuzier Ketika Acara Hitam Putih Ditegur KPI Pusat

BANGKAPOS.COM - Acara Hitam Putih yang dipandu oleh Deddy Corbuzier, saat ini rupanya tengah mendapat sebuah masalah.

Salah satu acara televisi yang dianggap masyarakat mempunyai konten yang cukup mendidik tersebut terkena teguran dari KPI Pusat.

Hal tersebut diketahui berdasarkan unggahan di akun Instagram KPI, Selasa (14/8/2018).

//

Melalui akun resmi Instagram, KPI memberikan teguran tertulis pada acara Hitam Putih.

Lantaran Hitam Putih dianggap melanggar kode etik jurnalistik.

//

Pasalnya saat tayangan Hitam Putih pada tanggal 18 Juli 2018 lalu, pihak acara tak menyamarkan wajah orang tua dan nenek yang menikah di usia dini.

Oleh karena itu KPI menjatuhkan sanksi tertulis untuk program acara Hitam Putih.

"Tak Samarkan Wajah Orangtua Pelaku Nikah Dini, KPI Jatuhkan Sanksi untuk “Hitam Putih” Trans 7 (Selengkapnya: http://bit.ly/2w3mk1H atau pada Instaatory kami)," tulis KPI.

Baca: Tragis, Karena Utang Satu Keluarga Tewas Dibakar Sidikat Narkoba, Diduga Diotaki Napi Dari Penjara

Menanggapi teguran tersebut, Deddy Corbuzier pun tak tinggal diam.

Melalui akun Instagram pribadinya, ia pun menanggapi teguran tersebut.

Dilansir TribunStyle.com dari akun Instagram Mak Lamis, Selasa (14/8/2018).

Deddy pun dengan lapang dada menerima teguran tersebut dan berjanji akan segera memperbaiki.

Namun ayah satu anak ini juga tak lupa memberikan pembelaan.

Pasalnya menurut Deddy, program acaranya merupakan salah satu acara televisi yang masih berpotensi untuk mendidik dan menginspirasi.

Baca: Hotman Paris Sebut Sandiaga Uno Lebih Beprestasi Dibandingkan Ahok, Begini Tanggapannya

Deddy pun mempertanyakan acara-acara televisi yang menurutnya tak jelas dan vulgar serta setingan.

Apakah hal tersebut normal atau tidak.

"Segera kami perbaiki...Tapi setidaknya acara kami mungkin satu2nya yg masih berpotensi untuk mengedukasi masyarakat dan menginspirasi...bagaimana dgn joget2 vulgar atau acara setingan yg jelas tidak mendidik? or is ot normal these days?" tulis Deddy.

(Instagram/mak_lamis)

Melihat komentar Deddy, berbagai tanggapan pun bermunculan dari netizen.

Tak sedikit netter yang mendukung pendapat mantan suami Kalina tersebut.

Baca: Menpora Imam Nahrowi Tegur Stasiun TV Asian Games 2018 dan Layangkan Surat Ini

@ainiiez, "Setuju om @mastercorbuzier @kpipusat tlong dong acara alay2 d tv hapus spya anak2 muda skrg g ngikut2 alay jg, semua jg pengaruh dr tontonan yg tdak berkualitas,, barikan kami tontonan sehat yg berkualitas bermoral mendidik seprti acara @officialhitamputiht7."

@elyasaji, "@mastercorbuzier semangat om saya dukung acata hitam putih. @kpipusat monggo di pilah dari pada acara yang gak jelas tujuanya apa?"

@andreryudha, "@mastercorbuzier sikat terus om, aku padamu hahah."

Baca: Sering Dikonsumsi di Indonesia, 9 Makanan Ini Berbahaya Ada yang Berubah Jadi Sianida

@adiarrrr, "@mastercorbuzier mantab bang, saya selalu nonton hitam putih & motive di youtube , dan itu emang bener bener menginspirasi bikin kita open minded juga."]

Baca: Apakah Bajak Laut Benar-benar Menguburkan Harta Karunnya? , Ini Fakta Sebenarnya.

(TribunStyle.com/Indita Kameswari)