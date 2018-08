Foto Jessica Iskandar di Pohon Kelapa Mirip Ayu Didoakan Semoga Cepat Menikah

BANGKAPOS.COM -- Kemesraan antara Jessica Iskandar dan Richard Kyle kembali terpampang dalam sebuah postingan foto, Rabu (15/8/2018).

Foto tersebut diposting lewat akun pribadi instagram yang telah terverifikasi @inijedar dengan caption :

“So thankful for all that happened and the things to come, hand in hand as always.

We are a team, a gang of three

PS : He is too hot to handle. LOL,”

Jedar juga menyematkan sejumlah akun dan tagar di dalamnya : @richo_kyle @alexanderbarackel @inijedar #jedaricho #mentawai #padang #indonesia.

Dalam foto tersebut tergambar Jedar menyilangkan kedua tangannya di atas kepala sambil duduk di atas pundak Richard Kyle.

Sementara Richard Kyle menggendong El Barack Alexander, anak Jedar.

Postingan foto ini pun mendapat sambutan dari warganet.

Baru dua jam diposting, yang kasih like udah sampai 325,016, dan ada lebih dari 5.400 komentar di dalamnya.

Beberapa komentar diantaranya disampaikan oleh Windi lewat akun @windi.firdaus dan Annisa lewat akun @annisa92_n.

Kata Windi, foto tersebut sekilas mirip Ayu. Tapi entahlah maksudnya Ayu yang mana.

