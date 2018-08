Ha Si Eun Bakal Menikah dalam Waktu Menikah, Sosoknya Bukan dari Selebritis

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

Kabar baru datang dari aktris dan pemain drama Ha Si Eun.

Ia dan pasangannya kini telah bertunangan dan akan mengadakan pesta pernikahan dalam waktu dekat.

Dikutip dari m.news1.kr, pada selasa (14/08/2018) pihak agensinya telah mengkonfirmasikan kebenaran berita tersebut.

"Ha Si Eun akan menikah dengan seseorang yang bukan dari kalangan selebriti pada September mendatang. Mereka berencana

untuk mengadakan pernikahan secara tertutup," ucap perwakilan dari agensi.

Berkaitan dengan cerita perjumpaan kedua pasangan dan tanggal kapan mereka akan menikah pun, agensi mengatakan bahwa

hal tersebut juga bersifat rahasia.

Pihak agensi tak mengetahui banyak informasi terkait kedua pasangan.

Berita pernikahan Ha Si Eun ini terkuak tepat 1 tahun 9 bulan setelah ia mendapatkan lemparan buket bunga di pernikahan Kim

Tae Hee dan Rain.

Ha Si Eun dan Kim Tae Hee sendiri pertama kali bertemu ketika syuting bersama pada tahun 2013 dalam dram 'Jang Ok Jeong,

Lives in Love'.

Ha Si Eun sendiri baru-baru ini muncul dalam drama produksi MBC 'Goodbye to Goodbye', sebagai adik dari karakter Lee Sung

Jae.

Ia juga mengambil peran di 'Melo Holic', 'The Package', Another Oh Hae Young' dan lainnya.