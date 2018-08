Operasi PETI Polda Bangka Belitung Ungkap 26 Kasus

Laporan Wartawan Bangka Pos, Deddy Marjaya

BANGKAPOS.COM -- Polda Kepulauan Bangka Belitung baru saja menggelar Operasi PETI 2018 dengan hasil mengungkap 26 kasus penambangan ilegal.

Operasi yang digelar 7-13 Agustus 2018 tersebut diantaranya ungkap 9 kasus target operasi dan 17 kasus non TO.

Kapolda Brigjen Pol Syaiful Zachri Rabu (15/8/2018) mengakui walapun pihaknya terus melakuka penertiban tambang ilegal namun masih terus berlangsung.

Untuk itu pihaknya tetap akan terus melakukan penertiban walupun bukan dalam kondisi Operasi PETI.

"Penambangan ilegal masih terus berlangsung kita akan terus melakukan penertiban," kata Brigjen Pol Syaiful Zachri

Berdasarkan data yang didapat pengungkapan kasus dilakukan oleh Dit Reskrimsus 2 ungkap kasus (TO), Dit Polairud 7 Ungkap kasus (NON TO), Polres Bangka Tengah 4 ungkap kasus (2 TO, 2 NON TO), Poles Belitung Timur 6 ungkap kasus ( 2 TO, 4 NON TO).

Selanjutnya Polres Belitung 2 ungkap kasus (NON TO), Polees Bangka Barat 2 ungkap kasus (TO) dan Polres Bangka 3 Ungkap kasus (1 TO, 2 NON TO).