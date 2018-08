Jessica Iskandar Tak Sabaran Ingin Ke Pelaminan, Sang Anak Panggil 'Uncle' Pada Richard Kyle

BANGKAPOS.COM- Artis cantik Jessica Iskandar dan aktor Richard Kyle telah blak-blakan mengakui bahwa mereka sedang menjalin hubungan asmara.

Meski mereka baru mengungkapkannya, namun ibu satu anak ini mengakui bahwa teman-teman segengnya sudah mengetahui mengenai hubungan asmaranya dengan Richard Kyle.

"Sebenarnya temen temen aku semuanya sudah pada tahu," ungkap wanita yang disapa Jedar ini, dilansir TribunSolo.com dari Grid.ID.

"Ya, mereka juga sudah tahu. Mereka juga menghormati keputusan kita berdua buat tetap private. Jadi ya udah kalau kita jalan mereka nggak ngepost," lanjutnya ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018).

Dari pantauan TribunSolo.com, Jessica terlihat mengunggah foto kebersamaanya dengan Richard untuk pertama kalinya pada Jumat (10/8/2018) di akun sosial media Instagramnya.

Hari ini Rabu (15/8/2018), Jedar sapaan akrab Jessica Iskandar kembali membagikan potret kebersamaanya dengan sang kekasih.

Kali ini mereka tidak hanya foto berdua.

Dalam foto yang diunggah terlihat juga putra Jedar, El Barack.

Warganet yang melihat unggahan tersebut pun memberikan beragam komentar.

smoga berjodoh dan sgera di halalkan. bahagiaaaaa liat kalian. love it so much for u jess.