Taman Bintang Samudra, Wisata Religi yang Menjadi Icon Harmonisasi dan Keberagaman

Laporan Wartawan Bangka Pos , Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Ketua Yayasan Bangka Argo Lestari Thomas Jusman menjelaskan visi membangun Taman Bintang Samudra ini ingin menghadirkan suatu destinasi wisata religi yang memiliki daya ungkit nasional bahkan global karena itu harus ikonik dan berkelanjutan.

"Visi ini bagian dari grandstrategi kawasan mewujudkan bukit doa yang akan menjadi simbol toleransi dan keberagaman yang harmoni, melengkapi Puri Agung yang sudah lebih dulu terbangun. Harapannya segera terwujud juga tempat wisata religi untuk Hindu dan Islam," jelas Thomas saat ground breaking Taman Bintang Samudra, Rabu (15/8/2018) di Pantai Rebo Sungailiat.

Sedangkan misi pembangunan Taman Bintang Samudra ini yakni bekerjasama bersama melestarikan alam, menguatkan harmoni dan mewujudkan destinasi wisata.

"Mengambil kutipan Bunda Theresa I am just a little pencil in the hand of writing God who is sending love letter to the world. Semoga kita semua bisa juga menjadi pensil pensil tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan cinta kedamaian kepada dunia," pesan Thomas.

Dengan melestarikan alam dan menguatkan harmoni, pihaknya ingin membangun suatu taman wisata religi sebagai wujud cinta kepada Sang Pencipta dengan wujud cinta kepada alam dan sesama.

Diakuinya destinasi wisata saat ini Babel sedang melakukan transformasi ekonomi menuju sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan pariwisata menjadi leading sektor dan wisata religi Taman Bintang Samudra adalah salah satunya.

"Mudah-mudahan dengan terwujudnya bukit doa sebagai pusat kebudayaan keagamaan ini bisa mendukung Sungailiat menjadi kota wisata dunia apalagi dengan akan disetujui dua KEK di Bangka khususnya KEK Sungailiat Bangka," harap Thomas.

Ia menilai dengan terwujudnya Taman Bintang Samudra ada tiga hal yang bisa terwujud yakni simbol dari gerakan pelestarian alam, simbol harmoni yakni Babel adalah miniatur Indonesia dan destinasi wisata religi nasional.

"Taman Bintang Samudra ini menjadi icon harmonisasi dan keberagaman dalam kebhinekaan," harap Thomas.(*)