Jessica Iskandar Bocorkan Pangilan El Barack kepada Richard Kyle Bukan Ayah atau Papa

BANGKAPOS.COM - Jessica Iskandar dan Richard Kyle telah mengumumkan kabar kedekatan mereka kepada publik.

Mereka sama-sama mengunggah foto berdua di instagram masing-masing dengan caption yang romantis.

Dalam unggahannya, artis yang akrab disapa Jedar itu menuliskan sederet kekagumannya terhadap sosok Richard Kyle.



"I haven’t spend a day since i met you without being amazed by your intelligence, your kindness, your generosity towards everything surround you. The beauty of your soul is limitless,

(Aku belum pernah menghabiskan hari tanpa rasa kagum sejak bertemu denganmu, kagum atas kecerdasanmu, kebaikanmu, kemurahan hatimu terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Keindahan jiwamu itu tidak terbatas.)", tulis Jedar.

Sama halnya dengan Jedar, Richard pun menunggah foto mereka berdua di instagram.

Namun bedanya, Richard tak menuliskan banyak kata dalam caption. Ia hanya menulis satu kalimat yang cukup romantis.

"Wherever I go becomes a part of you somehow," tulis Richard.

Baca: Fakta Terbaru Perseteruan Nikita Mirzani dan Suami, Ternyata Dipo Latief Sudah Lakukan Ini

Rupanya kedekatan Jessica dan Richard telah diketahui rekan satu gengnya yang tergabung dalam Girl Squad.

"Ya, mereka juga sudah tahu. Mereka juga menghormati keputusan kita berdua buat tetap private. Jadi ya udah kalau kita jalan mereka nggak ngepost," lanjutnya ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018).