Swiss BelHotel Gelar Acara Semarak Agustus

Laporan Wartawan Bangka Pos, Adinda Rizki Amanda

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dalam rangka meramaikan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 Swiss Belhotel Pangkalpinang menggelar rangkaian acara selama bulan Agustus 2019, Jumat (17/7/2018).

Acara puncak yang digelar pada Jumat malam ini di cafe Swiss Belhotel mengadakan buffet dinner all you dan eat seharga Rp. 120.000 per orang.

Sales dan marketing manager, Puspa Dita Kasih mengungkapkan rangkaian acara ini tak hanya sampai disini.

"Kami memberikan diskon 20 persen untuk konsumsi food dan beverage di outlet kami swiss Belhotel cafe dan lobby lounge selama bulan Agustus. Kami juga membuka "kids cooking classical untuk tamu-tamu yang menginap sehingga anak-anak dapat belajar memasak sambil bermain di area kolam renang hotel kami"jelasnya kepada Bangka Pos Group.

Selain itu ia juga menambahkan untuk acara puncak buffet dinner all you Van eat pada tanggal 17 Agustus 2018, 10 orang pertama yang berulang tahun di tanggal 17 Agustus akan digratiskan.(*)