Perseteruanya dengan Iis Disebut Settingan, Bukan Soal ‘Stupid’ inilah yang Bikin Fatin Lebih Gerah

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Fatin Shidqia mengungkapkan perasaannya usai mendapat kritikan pedas dari seorang juri ajang pencarian bakat beberapa waktu yang lalu.

Dilansir TribunWow.com, Fatin mengungkapkan perasaannya dalam vlog yang diunggah dalam channel Youtube milik Anji, Kamis (16/8/2018).

Kolase Instagram Iis Dahlia dan Fatin Shidqia Lubis

Dalam vlog tersebut, Fatin menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari warganet.

Beberapa pertanyaan ada yang menyinggung tentang perseteruan Fatin dengan salah satu juri KDI, Iis Dahlia.

Salah satu warganet menanyakan apakah perseteruan Fatin dan Iis itu hanya settingan.

"Tidak, sama sekali enggak. Aku kan berasal dari acara talent show juga.

Pasti ada gimmick-gimmicknya.

Tapi aku berpegang teguh kalau dunia hiburan itu to entertain, to educate, to persuade gitu," kata Fatin.

"Kalau misalnya enggak tiga itu, ya buat apa ada (acaranya)," tambahnya.

Fatin juga mengatakan bahwa dia gerah dengan konsep gimmick yang dibuat dalam acara itu.