Geser Sejumlah Penyanyi, Seulgi Red Velvet Jadi yang Tercantik di Idol Brand Terpopuler Agustus 2018

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Eksistensi Seulgi, member Red Velvet Girlband asal Korea Selatan dijagat hiburan tidak perlu diragukan lagi.

Ia berhasil merah Best Dance Performance Famale Group di Mnet 2015 dan Best Female Dance di MelOn Music Award 2015.

Kini, penyanyi, rapper, sekaligus penari itu dinobatkan sebagai idol dengan brand terlaris pada Agustus 2018.

Popularitas Seulgi mengalahkan sejumlah nama ternama dari anggota Girlband Korea Selatan.

Bahkan, ia juga berhasil mengalahkan rekan-rekan satu grupnya temasuk Irene yang dinobatkan sebagai anggota tercantik di grupnya.

Selain itu, ia juga melengserkan Jennie dari Blackpink, Jiso Blackpink, Momo dari Twice, dan lainnya.

Lembaga Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi tertinggi dari anggota Girlband yang mempunyai brand terpopuler bulan ini.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 380 anggota kelompok gadis. Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak 17 Juli hingga 18 Agustus.

Soompi.com melansir Seulgi menduduki peringkat pertama dengan indeks reputasi brand 4,922,421, menandai peningkatan 104,60 persen mengesankan dari skor Juli.

Sementara Jennie anggota Blackpink di posisi kedua dengan indeks reputasi brand 4,538,602, sedangkan MAMAMOO Hwasa mempertahankan posisi ketiga dengan skor 4,476,719.

Kelima anggota Red Velvet masuk 10 besar bulan ini, dengan Irene di No. 4, Wendy di No. 6, Yeri di No. 7 dan Joy di No. 8 untuk Agustus.

Dua kali Momo mengambil No 5 di peringkat, dengan bandmates Sana dan Nayeon berikut di No. 9 dan No. 10 masing-masing.

Lihat 30 teratas di bawah ini!

Red Velvet Seulgi

Jennie BLACKPINK

Hwasa milik MAMAMOO

Irene Red Velvet

Momo dua kali

Wendy Red Velvet

Yeri Red Velvet

Joy Red Velvet

DUA SANA

DUA KALI Nayeon

Jisoo BLACKPINK

A Pink, Putra Naeun

BLACKPINK's Lisa

Mina TWICE

DIA's Jueun

DUA KALI Jeongyeon

DUA KALI Tzuyu

Solar MAMAMOO

GFRIEND Yerin

Sowon GFRIEND

SinB GFRIEND

Eunha dari GFRIEND

Seohyun Girls 'Generation

DUA KALI Jihyo

Umji dari GFRIEND

DUA DUA Dahyun

BLACKPINK's Rosé

Yuju GFRIEND

DIA Jung Chaeyeon

Apink Namjoo

(bangkapos.com/ Idandi Meika Jovanka)