Begini Prediksi BMKG Terkait Cuaca Saat Idul Adha 1439 H Besok

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Klas I Depati Amir Pangkalpinang memprediksi kondisi cuaca di wilayah Pangkalpinang dan sekitarnya hingga perayaan lebaran Idul Adha 1439 H besok cerah berawan.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Data dan Pusat Informasi BMKG Klas I Depati Amir Pangkalpinang, Kurniaji, kepada Bangkapos, Selasa (21/8/2018).

"Kita prediksi kondisi cuaca masih cerah hingga berawan," ucap Kurniaji.

Ia pun menyampaikan, dari pagi akan cerah, siang menjelang sore cerah berawan dan dini hari cerah berawan.

"Untuk suhu diperkirakan sekitar 23 hingga 33 derajat celcius, dan kelembaban udara 55 hingga 90 persen," jelasnya.

Sedangkan kecepatan angin di selat Bangka mencapai 8 hingga 30 km per jam, selat gelasa 13 hingga 36 km per jam, selatan Bangka 13 hingga 33 km per jam, utara Bangka dan selat karimata mencapai 15 hingga 40 km per jam.

Dan tinggi gelombang mencapai dua meter terjadi di selat karimata dan terendah 0,75 meter di selat Bangka.(*)