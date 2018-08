Berhasil Sabet Medali Emas untuk Indonesia, Lindswell Kwok Berencana 'Gantung Sepatu'

Atlet wushu putri Indonesia, Lindswell Kwok berlaga pada Women's Tajiquan & Tajijian All Around Wushu Asian Games 2018 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018) pagi. Lindswell Kwok mampu meraih medali emas di nomor Women's Tajiquan dan Tajijian All Around setelah meraih total poin 19.50.