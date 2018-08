Deretan Istri Pemimpin Dunia Ini Hobi Belanja Bahkan dari Uang Hasil Korupsi

BANGKAPOS.COM - Skandal korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) tidak hanya menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, tetapi juga istrinya.

Pasangan ini dikenal gemar mengoleksi barang-barang mewah.

Gaya hidup mereka dan kebiasaan belanja barang mewah oleh Rosmah membuat suaminya mengorupsi uang negara.

Tidak hanya Rosmah, karena deretan istri-istri pemimpin negara ini juga dikenal gila belanja bahkan dari uang hasil korupsi.

1. Rosmah Mansor

Wanita kelahiran 1951 ini merupakan istri kedua PM ke-6 Malaysia, Najib Razak.

Tanggal 18 Mei lalu, polisi Malaysia menyita sejumlah besar tas desainer ternama, yang didalamnya banyak diisi uang tunai dan perhiasan.

Ini terungkap seiring dengan pencarian rumah dan kantor yang terkait dengan kasus Najib.

Rosmah dilaporkan telah menghabiskan US $ 8 juta (Rp116 M) dalam tujuh tahun untuk mendapatkan barang mewah rancangan desainer ternama dan US $ 400.000 (Rp5 M) untuk produk anti-penuaan.

Ia juga memiliki cincin berlian seharga US $ 10 juta (Rp145 M), 30 karat, sementara gaji suaminya adalah US $ 130.000 (Rp1 M) per tahun.