Mitsubishi Motors Resmikan Dealer Kendaraan Penumpang Pertama di Pangkalpinang

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) selaku distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motor Corporation (MMC), bekerjasama dengan Lautan Berlian Utama Motor Group meresmikan diler kendaraan penumpang yaitu PT Lautan Berlian Utama Motor Pangkalpinang, Senin (20/8/2018).

Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Head of Sumatera Section , Sales and Marketing, Region 3 ( Rully Halsa Pernado), Head of Dealer Department (Setia Hariadi), Director Sales and Marketing Divison PT MMKSI (Michimasa Kono), Branch Manager (Herwanto) dan SR Vice President of Sumsel Babel (Ekianto Tellys).

peresmian (Bangkapos/Yudha Palistian)

Dalam peresmian tersebut diresmikan langsung oleh Director Sales and Marketing Divison PT MMKSI, Michimasa Kono.

Dalam sambutannya ia mengungkapkan bahwa baru mengimplementasikan tagline global terbaru yakni "Drive Your Ambition" .

Yang memiliki makna melalui ambisi MMKSI untuk terus menerus memperluas jaringan diler kendaraan penumpang tuna menghadirkan layanan penjualan dan lebih delay kepada konsumen.

Wakil Presiden Direktur area Sumatera Selatan dan Bangka Belitung PT Lautan Berlian Utama Motor - Palembang, Ekianto Tellys, mengatakan hadirnya diler ini semakin mendekatkan Mitsubishi kepada konsumen yang berada di Babel dan memudahkan konsumen untuk mendapatkan layanan penjualan dan purnajual kendaraan.

mitsubishi (Bangkapos/Yudha Palistian)

"PT Lautan Berlian Utama Motor ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun, khususnya diwilayah Babel. Seiring perkembangannya, kami melihat potensi besar secara makro ekonomi yang signifikan. Ditambah dengan pertumbuhan industri pertambangan, pariwisata dan perkebunan babel yang meningkat," ujar Ekianto saat konferensi person kepada sejumlah awak media.

Terbukti penjualan rata-rata perbulan meningkat yang sudPangkalpinang

tkan yakni 25 unit XPander, selebihnya Lima unit untuk jenis Pajero Sport, Outlander Sport, Mirage dan Ttiron.

Dalam waktu bersamaan, Head of Sumatera Section , Sales and Marketing, Region 3, Rully Halsa Pernado, mengatakan area bangka belitung memiliki minat yang tinggi akan kendaraan penumpang.