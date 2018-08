Terekam Lewat Video, Istri Hamish Daud, Raisa Andriana Umumkan Kehamilan Pertamanya

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritis Hamish Daud dan Raisa Andriana.

Pasangan yang menikah pada 3 September 2017 lalu ini akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan segera dikaruniai buah hati.

Hal ini diungkapkan oleh Raisa melalui instastory di akun Instagramnya @raisa6690 pada Senin (20/8/2018).

Penyanyi 28 tahun ini mengunggah sebuah cuplikan video yang nantinya langsung terhubung ke akun Youtube milik Raisa.

Video berdurasi dua menit sembilan detik tersebut awalnya memperlihatkan Raisa yang mengenakan kemeja putih tengah berdiri di suatu ruangan.

Kemudian ia memanggil suaminya untuk masuk ke ruangan tersebut, dan tak lama kemudian Hamish pun menyusulnya.

Setelahnya terlihatlah cuplikan kegiatan sehari-hari Hamish dan Raisa.

Kemudian video kembali di mana Raisa dan Hamis berdiri di suatu ruangan dan Raisa memperlihatkan testpack kepada suaminya.

Hamish terlihat kaget dengan kejutan tersebut dan bertanya kepada istrinya "What does that mean? (Apa artinya itu?-red)".

Tak lama kemudian pasangan suami istri ini pun berpelukan bahagia.