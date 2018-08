Cucu Jokowi Didoakan Berjodoh dengan Anak Raisa Begini Reaksi Tak Terduga Gibran Rakabuming

BANGKAPOS.COM - Penyanyi kenamaan, Raisa Andriana dikabarkan tengah hamil.

Pelantun lagu Could it be love itu tengah mengandung anak pertamanya setelah menikah dengan Hamish Daud.

Kabar bahagia itu turut dibagikan Raisa di kanal YouTube miliknya, Raisa6690, Senin (20/8/2018).



Tampak di video itu, Raisa berdiri di dalam toilet dan menyimpan kamera di depannya.

Ia lalu memanggil suaminya, Hamish Daud untuk masuk ke kamar mandi.

Hamish lalu masuk dan melihat ada kamera di dalam toilet.

Setelah itu, Raisa memperlihatkan testpack kepada suaminya tersebut.

Raisa Hamil (Youtube (capture))

Melihat itu, Hamish terlihat langsung terkejut dan seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat.

Video yang diunggah itu pun menjadi trending di Youtube.

Tak hanya keduanya yang berbahagia, para fansnya pun turut dalam suka cita tersebut.

