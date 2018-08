Jadi Pedangdut Kaya Raya, Tak Nyangka Via Vallen Beli Anting Lewat Online Cuma Segini Harganya

Via Vallen

BANGKAPOS.COM - Belanja barang-barang berkualitas baik sekaligus murah adalah suatu hal yang sangat disukai wanita.

Apalagi jika sedang musim diskon, tak jarang para wanita meluangkan waktu untuk memburu barang potongan harga tersebut.

Hal tersebut juga berlaku pada penyanyi cantik Via Vallen.

Ternyata wanita berusia 26 tahun itu sangat suka membeli barang diskon.

"Waduh perempuan jangan ditanyalah, pasti yang dicari diskonan," ungkap Via Vallen saat ditemui Grid.ID di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Bahkan, Via Vallen pernah membeli aksesoris yang harganya sangat terjangkau.

"Anting beli Rp 4.000, itu juga diskon," ungkap Via Vallen.

Selain itu, wanita asal Surabaya itu mengaku bukan tipe wanita yang suka memburu barang-barang dengan merek terkenal.

"Ada kalanya kita beli barang branded, tapi Via bukan penggila brand yang benar-benar, 'wuih ada barang branded baru nih, harus beli nih', Via enggak kayak gitu, jadi sewajarnya saja," ungkap Via Vallen.

Penyanyi lagu berjudul Sayang itu, menungkapkan dirinya kerap belanja jika ada waktu luang, jika tidak dirinya akan meminta adiknya untuk berbelanja.