Ini Potret Masa Kecil Sonia Puteri Indonesia Kecilnya Disebut Mirip Arsy, Mama Mirip Maia Estianty

BANGKAPOS.COM -- Kecantikan Putri Indonesia 2018 Sonia Fergina Citra tak perlu diragukan lagi.

Gadis kelahiran Tanjungpandan ini dinilai mempunyai kecantikan dari lahir.

Penilaian tersebut disematkan warganet mengomentari foto Sonia kecil di akun Instagram @soniafergina.

Pada 23 April lalu, akun tersebut mengunggah 8 foto. Dua foto pertama memperlihatkan Sonia saat kecil.

Foto pertama terlihat gadis kecil berdiri di pantai dengan latar belakang sebuah pulau.

Yah, foto tersebut diambil di Pantai Tanjungpendam dengan latar belakang Pulau Kalamoa.

Sonia kecil terlihat cantik dengan senyum yang lucu.

"Earth Day!

Let's appreciate what Earth day means to us.

Although, Earth Day was yesterday we should not forget to continue what this day means to us and always uphold the meaning and value of Earth Day every day for the rest of the year.

