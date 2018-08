Wendi Cagur Terbaring Lemas di Rumah Sakit, Ruben Onsu: ''Kepalanya sakit dahsyat sekali''

BANGKAPOS.COM - Kabar kurang membahagiakan datang dari dunia hiburan Tanah Air.

Berdasarkan unggahan Ruben Onsu di akun Instagramnya, Wendi Cagur sedang berbaring di ranjang rumah sakit.

Meski Ia tengah sakit, Wendi masih tersenyum bersama Ruben di sampingnya.

Selama ini Wendi Cagur dikenal sebagai sosok yang ceria dan selalu tersenyum saat dirinya menjadi pembawa acara di televisi.

Dan saat ini, Wendi sedang menjadi pembawa acara pada sebuah program musik dangdut, Kontes Dangdut Indonesia.

Karena kondisi Wendi sedang tidak baik untuk bekerja, akhirnya acara tersebut hanya dipandu oleh Ruben dan Raffi Ahmad saja.

Pada unggahan Ruben tersebut, Ia menuliskan doa kesembuhan untuk sahabatnya itu.

"Cepet sembuh ya kakak @wendicagur. Doakan ya teman-teman," tulisnya.

Unggahan Ruben tersebut juga dikomentari oleh teman-teman artis lainnya.

Iis Dahlia pun berkomentar, "Cepet sembuh ya @wendicagur."

Sama halnya dengan Jessica Iskandar yang mendoakan kesembuhan Wendi, "GWS (get well soon) kak @wendicagur."

Kondisi Wendi Cagur

Selama di rumah sakit, Wendi ditemani oleh istri serta kedua anaknya.

Ia sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh keluarganya karena rela menemani di rumah sakit.

"Makasih anak soleh udah nemenin ayah bobo semalem yah.. Love you so much nak," tulis Wendi di snapgramnya.

Ia juga menulis keterangan untuk istri dan putrinya yang tengah berbaring.

Status Ruben Onsu

"Terimakasih bidadari bidadariku buat cinta kalian yang menyenangkan. Love. Love. And much love," ujar Wendi.

Namun sayangnya hingga kini belum ada kabar mengenai penyakit yang diderita oleh Wendi.

Kita doakan saja ya, semoga Wendi lekas pulih dan dapat menghibur penonton seperti biasanya!

Komedian Wendy Cagur tengah berbaring di rumah sakit, personel Cagur itu terpaksa harus dirawat lantaran kondisi tubuh yang menurun.

Ruben Onsu rekan kerjanya pun sudah menjenguknya, hal itu terlihat pada postingan Instagram Ruben. Wendy tengah berbaring di tempat tidur Rumah Sakit.

"Cepet sembuh ya kakak @wendicagur Doa kan ya teman2. #rubenonsu #realbensu #bensu #justruben #jalani_nikmati_syukuri #janganlupabahagia #senyuminaja #rezekigakketuker," tulis Ruben Onsu.

Suami Sarwendah Tan yang ditemui usai mengisi acara di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (24/8/2018) itu juga mengungkapkan kondisi Wendy.

"Jadi kalau kemarin tuh dari lambung, lambungnya tuh bermasalah. Pas mau di acara kita yang malem-malem Wendy tuh udah mau naik panggung eh lemes-lemes akhirnya enggak kuat,"

"Akhirnya mendadak dilarikan ke rumah sakit daerah Puri. Abis itu lumayan better, dia pulang. 4 hari dia di rumah enggak kuat terus akhirnya tadi malem dia ke rumah sakit lagi," ujar Ruben Onsu saat Grid.ID temui.

Ruben sendiri belum mengetahui jelas sakit yang diidap sahabatnya itu, tetapi ayah Thalia Onsu itu mengatakan bahwa Wendy mengeluh sakit di lambung dan kepalanya.

"Gua belum tau kalo itu, ya pokoknya pertama lambung. Siang ini belom tau apa hasilnya karena tadi Wendy masih puasa dan masih cek semuanya dan MRI (Magnetic Resonance Imaging) bagian kepala yang nggak sembuh-sembuh kepalanya sakit dahsyat sekali," kata Ruben Onsu.

Kendati begitu sebagai sahabat Ruben pun tak lupa untuk mengingat kan Wendy untuk menjaga pola hidup yang sehat.

Ia pun belajar pada pengalaman dirinya yang beberapa waktu sempat jatuh sakit. Oleh karena itu, Ruben mengingat kan Wendy untuk memperhatikan kesehatannya.

"Oh saya ceramah sih sama Wendy pengalaman waktu gue sakit, jadi emang gue nggak memperhatikan makanan, asam urat nggak kena, ini nggak kena, eh proteinnya gue kena jadi harus diperhatikan banget, makanya ada istilah jaga kesehatan dan ini penting banget," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah terbit di Grid.id berjudul Wendi Cagur Terbaring Lemah di Rumah Sakit, Begini Kondisinya