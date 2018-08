Ayu Ting Ting dan Via Vallen Pakai Busana Kembaran, Segini Harganya

Ayu Ting Tin dan Via Vallen

BANGKAPOS.COM – Dua biduan Via Vallen dan Ayu Ting Ting tengah menjadi sorotan.

Keduanya kini sama-sama menjadi penyanyi dangdut yang sangat sukses.

Karier kedua artis ini memang nggak perlu diragukan lagi, hampir setiap hari mereka tampil wara-wiri di layar kaca.

Nggak hanya itu saja, baik Via Vallen maupun Ayu Ting Ting juga mulai merambah sebagai pebisnis kue kekinian.

Mempunyai suara yang khas ditambah dengan parasnya yang cantik membuat penampilan Via Vallen dan Ayu Ting Ting nggak pernah luput dari sorotan.

Selain itu, keduanya juga selalu tampil modis hampir di berbagai penampilannya.

Namun ternyata, Ayu Ting Ting dan Via Vallen nampaknya punya selera fashion yang sama nih!

Wah, kok bisa ya?

Menurut pantauan Grid.ID, Ayu Ting Ting dan Via Vallen sempat terlihat mengenakan pakaian yang sama persis.

Seperti apa penampilan mereka?

instagram @adenbajaj @ayutingtingstyle Ayu Ting Ting Kenakan Tunik dari Zara

Ayu Ting Ting dan Via Vallen tampak mengenakan dress tunik dengan motif vertikal.

Tunik nuansa putih tersebut memiliki detail pita hitam yang berfungsi sebagai belt.

Ayu Ting Ting mengenakan busana tersebut saat live acara talkshow dan saat menjenguk Wendy Cagur di rumah sakit beberapa saat lalu.

Sedangkan Via Vallen mengenakan busana tersebut saat opening ceremony Asian Games, 18 Agustus lalu.\

Bedanya, Ayu Ting Ting tampak menggulung bagian lengannya, namun tidak dengan Via Vallen.

instagram @ucok_gumay90 @rianekkypradipta Via Vallen kenakan striped tunic with belt

Via Vallen juga tampak mengenakan tanktop putih untuk menutup bagian dada yang terbuka akibat potongan V neck busana tersebut.

Rupanya, busana kembar ini merupakan koleksi dari brand Zara.

Pakaian dengan jenis Striped Tunic With Belt ini dijual dengan bermacam-macam range harga tergantung lokasinya.

Zara Harga Striped Tunic With Belt by Zara dalam Poundsterling

Di Inggris, busana ini dijual seharga 39.99 Poundsterling atau sekitar Rp 748 Ribu

Sedangkan di Uni Emirat Arab, baju ini dijual cukup mahal dengan harga 289.00 Dirham UEA atau sekitar Rp 1,1 Juta.

Tertarik kembaran dengan mereka?

Pakai Anting Rp 4000

Belanja barang-barang berkualitas baik sekaligus murah adalah suatu hal yang sangat disukai wanita.

Apalagi jika sedang musim diskon, tak jarang para wanita meluangkan waktu untuk memburu barang potongan harga tersebut.

Hal tersebut juga berlaku pada penyanyi cantik Via Vallen.

Ternyata wanita berusia 26 tahun itu sangat suka membeli barang diskon.

"Waduh perempuan jangan ditanyalah, pasti yang dicari diskonan," ungkap Via Vallen saat ditemui Grid.ID di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Bahkan, Via Vallen pernah membeli aksesoris yang harganya sangat terjangkau.

"Anting beli Rp 4.000, itu juga diskon," ungkap Via Vallen.

Selain itu, wanita asal Surabaya itu mengaku bukan tipe wanita yang suka memburu barang-barang dengan merek terkenal.

"Ada kalanya kita beli barang branded, tapi Via bukan penggila brand yang benar-benar, 'wuih ada barang branded baru nih, harus beli nih', Via enggak kayak gitu, jadi sewajarnya saja," ungkap Via Vallen.

Penyanyi lagu berjudul Sayang itu, menungkapkan dirinya kerap belanja jika ada waktu luang, jika tidak dirinya akan meminta adiknya untuk berbelanja. (*)