Dekil di Masa Pubertas, Perubahan Penampilan Gadis ini Bikin Heboh di Dunia Maya

BANGKAPOS.COM - Alexis Corbi asal Filipina, seolah jadi bukti kekuatan pubertas benar adanya.

Gara-gara foto kecilnya yang dipajang di media sosial, dunia maya jadi membahana.

Foto masa kecil itu disandingkan dengan masa sekarang, di mana dulu dia dianggap tak memikat.

Namun sekarang, semua mata tertuju padanya.

Sampai-sampai tuduhan suntik putih hingga operasi plastik pun ditujukan.

Lantas apa jawaban Corbi?

Dia bilang tak sedikit pun melakukan upaya agar putih apalagi operasi.

Alexis Corbi dahulu ()

"Saya tidak pernah menggunakan suplemen pemutih atau menjalani operasi apapun!!! Terima kasih," ungkapnya di akun Facebook saat orang-orang mulai berkomentar negatif tentangnya, melansir Philipine News "Aleksis Corbi, the Woman Behind the Viral How Puberty Changed Her Look Photos (Profile Bios)" (10/4/2017).

Alexis Corbi sekarang vs dulu ()

Saking viralnya, foto Alexis telah dibagikan kepada lebih dari 37 ribu pengguna Facebook.

Lalu muncul seorang wargabet yang bandingkan fotonya sekarang dengan Liza Soberano, aktris sekaligus perempuan yang dianggap tercantik se-Filipina.