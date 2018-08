Atlet Pencak Silat Malaysia Bersimpuh di Kaki Menterinya Usai Dikalahkan Pendekar Indonesia

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - Pertandingan final Asian Games 2018 cabang olahraga Pencak Silat dimenangkan oleh perwakilan Indonesia Adi Putra Komang Harik.

Adi berhasil membawa pulang emas dalam kategori 65-75 kg.

Dalam final tersebut Adi harus melawan atlet dari negara tetangga, Malaysia, dengan atlet Jamari Mohd Al Jufferi.

Selepas pertandingan final tersebut, Menteri Pemuda Dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq menyempatkan dirinya menemui Jamari sebagaimana janjinya untuk menyaksikan pertandingan atlet kebanggaannya tersebut.

Namun, hal yang menyentuh hati terjadi, tanpa disangka-sangka, Jamari terduduk di atas lututnya dan meminta maaf kepada Saddiq seraya menitikkan air mata.

Dari video yang diunggah Saddiq di akun instagram pribadinya, @syedsaddiq, ia kemudian langsung memeluk Jamari dan memintanya untuk berhenti meminta maaf.

"Saya minta maaf, saya minta maaf," ujar Jamari dipelukan Saddiq.

Saddiq pun mencoba menyemangatinya dan mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik.

"Kamu tetap pemenang di mata dan hati kami semua brother @jufferijamari . Jangan sesekali minta maaf. NEVER. Saya tidak akan terima. Kalau ada Iagi All-Holy/”saya sentiasa betul"/Armchair unpatriotic critics di Malaysia yang kata para atlet kita take things for granted, Iihat sahaja bagaimana Hero kita berjuang demi memartabatkan nama baik negara tercinta. Saya berdiri teguh bersama anda, pewira kita. Inshaallah, Allah will reward you in many more ways brother," tulis Saddiq.

Jamari pun meneriakkan nama Allah disela-sela pelukan tersebut.

"Ya Allahu Akbar, mohon ampun ya Allah," ujar Jamari.