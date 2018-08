50 Jemaah Haji Asal Babel Belum Menyelesaikan Rukun Haji, ini Penyebabnya

Laporan Wartawan Bangka Pos, Agus Nuryadhyn

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Hampir seluruh haji'>jemaah haji kelompok terbang 8 PLM asal Bangka Belitung menyelesaikan rangkaian pelaksanaan Rukun haji.

Namun ada sekitar 50 an jemaah yang belum melaksanakan karena perlu didorong dengan kursi roda.

Hal ini disampaikan Ketua Kloter 8 PLM, H Sopianto kepada Bangkapos, Selasa (28/8).

Sopianto mengemukakan, 30 an haji'>jemaah haji yang sudah uzur lanjut usia dan 20 jemaah yang menggunakan kursi roda sudah dapat melaksanakan tawaf ifadah, Sa'i dan Tahalul dan sekitar pukul 10.00 WAS hingga selesai waktu zuhur (WAS) semua dapat diselesaikan.

"Jemaah haji yang uzur lansia dan menggunakan kursi roda dapat menyelesaikan rukun haji karena menunggu bus sholawat yang baru beroperasi pada hari Minggu 26 Agustus 2018," ungkap Sopianto.

Dalam kesempatan itu, Sopianto menyampaikan Alhamdulillah atas dipermudahkan proses rangkaian perjalanan pelaksanaan rukun haji.

Sopianto mengemukakan, haji'>jemaah haji kloter 8 dari Armina selepas Zuhur, Jumat 13 Zulhijjah (24/8) berangkat ke Makkah dengan menggunakan 4 bus.

Sampai di Makkah pukul 14.00 WAS, kata Sopianto, rombongan haji'>jemaah haji kloter 8 istirahat kembali ke Hotel Jawharat Diyar no 502 dan 503.

Pada keesokkan harinya, Sabtu tgl.14 dzulhijjah 1439 H bertepatan 25 Agustus 2018, sebelum subuh sekitar pukul 03.00 WAS dini hari, haji'>jemaah haji berjalan kaki ke masjidil haram sekitar 2,5 km.

Dimana haji'>jemaah haji melakukan tawaf ifadhoh, sa'i dan tahalul yang dilanjutkan sholat Subuh berjamaah di Masjidil Haram. (*)