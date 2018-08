Inilah Puncak Keributan Rumah Tangga Delon dan Yeslin yang Berujung Perceraian

BANGKAPOS.COM - Keretakan rumah tangga Delon dan Yeslin Wang menjadi perbincangan masyarakat.

Sebab, pasangan yang telah bertahun-tahun membina rumah tangga ini jauh dari terpaan gosip.

Dikutip dari Kompas.com, puncak keributan antara Yeslin dan Delon terjadi pada tahun lalu.

Baca: Gemas Lihat Putri Gisel, Raffi Ahmad Minta Bantuan Rafathar Bujuk Nagita Untuk Punya Adik

Yeslin mengungkapkan puncak keributan terjadi saat dirinya didiagnosis memiliki penyakit tiroid.

"Puncaknya tahun lalu ketika saya lagi sakit tiroid dan sempat salah dokter juga. Jadi memang sudah jalan Tuhan lah kayaknya ya," ucap Yeslin.

"Karena kalau aku enggak dikasih sakit dan salah dokter itu mungkin aku masih bertahan sampai sekarang. Ada saat di mana kita emang enggak kuat lagi," tambahnya.

Hanya saja, Yeslin menolak membeberkan apa maksud dan hubungan antara salah dokter dengan keputusannya bercerai.

Yeslin Wang juga menegaskan bahwa percekcokannya dengan Delon sudah terjadi sejak awal pernikahan.

"Pokoknya keributan itu dari tahun pertama sampai tahun lalu masih ada. Mungkin emang karena beda cara berpikir dan tidak cocok sebagai pasangan," katanya.

Baca: Kelelahan, Vicky Prasetyo Tertidur di Lantai Demi Tas Hermes Miliaran Rupiah Buat Angel Lelga

Jika memang begitu, lalu apa yang membuat Yeslin tetap bertahan selama tujuh tahun sampai akhirnya mengajukan gugat cerai pada 8 Agustus 2018 lalu?

"Aku menunggu dia ada perubahan. Kenapa bertahan ya mungkin batas sabarnya sampai segitu, tujuh tahun. Ada lah (masalahnya) he he he. Karena saya juga masih menganggap Delon kan keluarga, jadi enggak perlu diumbar-umbarlah," ucap Yeslin.

Meski akan menghadapi perceraian, Yeslin tampak tetap tegar.

Ia mulai kembali terjun ke dunia hiburan.

Yeslin mulai membintangi beberapa sinetron di layar kaca. (Kompas.com)