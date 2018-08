Nilai Tukar Rupiah Melemah Dilevel Rp 14.626 per Dolar AS

BANGKAPOS.COM - Gerak kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini kembali melemah ke posisi Rp 14.626 per dolar AS.

Dengan demikian, pelemahan Rupiah sejak awal tahun tercatat sebesar 7,90 persen.

Sebelumnya, pada awal perdagangan, Selasa (28/8/2018), berdasarkan data Bloomberg, Rupiah dibuka menguat pada posisi Rp 14.607 per dolar AS.

Day range Rupiah berada pada kisaran Rp 14.607 hinga Rp 14.626 per dolar AS.

Sementara itu, Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia menunjukkan posisi kurs Rupiah hari ini melemah ke posisi Rp 14.614 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp 14.610 per dolar AS.

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Nilai Tukar Rupiah Masih Melemah Dilevel Rp 14.626 per Dolar AS.

Editor: Damanhuri