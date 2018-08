Klasemen Sementara dan Sisa Medali Asian Games 2018, Tiket Closing Ceremony Mulai Diburu

BANGKAPOS.COM -- Sebanyak 24 medali emas diperebutkan oleh atlet dari negara peserta Asian Games 2018 hari ini, Rabu (29/8/2018). China masih memimpin perolehan sementara medali terbanyak.

Total medali emas yang sudah dimenangkan oleh 29 negara adalah 320 medali emas.

Sisa medali emas yang diperbutkan oleh peserta sebanyak 133 medali emas.

Mengutip dari laman wikipedia, sebanyak 457 medali diperbutkan di Asian Games 2018.

Berikut jadwal pertandingan Asian Games 2018, Rabu 29 Agustus:



1. Atletik

06:00 - Final Jalan Cepat 20km Putra Final

06:10 - Final Jalan Cepat 20km Putri Final

06:15 - Lompat Jangkit Putra Final

06:40 - Lompat Galah Putra Final

06:50 - 200m Putri Final

07:05 - 200m Putra Final

08:00 - Lempar Cakram Putra Final

08:15 - Loncat Tinggi Putri Final

2. Balap Sepeda Trek

17.46 - Final Individual Pursuit 4000m Putra

17.42 - Omnium Putri

3. Loncat Indah

18:45 - Sinkronisasi 3m Springboard Putri

20.15 - Sinkronisasi 10m Platform Putra

4. Paralayang

10:00 - Lintas Alam Beregu Putra

10:00 - Lintas Alam Beregu Putri

5. Pencak Silat

09:00 -Tunggal Putra Final

10:00 - Ganda Putri Final

11:00 - Regu Putri Final

14:00 - Kelas J Putra (Vietnam vs Malaysia) Final

14:30 - Kelas F Putra (Vietnam vs Malaysia) Final

15:30 - Kelas D Putri (Indonesia vs Vietnam) Final

16:00 - Kelas C Putra (Indonesia vs Vietnam) Final

16:30 - Kelas B Putri (Vietnam vs Indonesia) Final

6. Renang Artistik

10.00 - Beregu Putri Final Rangkaian Bebas Final

14:00 - Beregu Putri Final Rangkaian Teknis Final