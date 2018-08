Dance In Public Via Vallen 'Meraih Bintang' Jadi Trending Top 1 Youtube, Lihat Aksi Mereka

Dance In Public VIA VALLEN MERAIH BINTANG Jadi Trending Top 1 Youtube

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM - Channel Youtube Step By Step Id kembali melakukan 'Dance In Public'.

Tidak tanggung-tanggung, melalui video berjudul 'VIA VALLEN 'MERAIH BINTANG' DANCE IN PUBLIC | ASIAN GAMES 2018 OFFICIAL SONG | Choreo by Natya Shina' mereka berhasil menjadi trending top 1 dan mengundang lebih dari 3,8 juta penonton.

Dalam video itu terekam aksi Natya Shina dan Rendy Pritananda menari di iringi lagu Meraih Bintang.

Tanpa sungkan, mereka melakukan gerakan meskipun dilihat banyak orang orang yang berlalu lalang.

Tak heran, keduanya menjadi tontonan masyarakat sekitar.

"Keberhasilan tidak dapat dicapai secara instan. Selalu ada proses di belakangnya dan Anda harus melakukannya Step By Step Id," kutipan biodata Channel itu.

Menariknya, koreografi yang dilakukan pasangan kekasih itu merupakan karya kreatif dari Natya Shina sendiri.

Selain itu, mayoritas koreografi 'Dance In Public' sebagai salah satu konten di Channel Step By Step Id adalah ciptaan keduanya.

Tidak hanya menarikan lagu Meraih Bintang di depan publik.