Heboh Jonatan Christie Berbelanja di Gerai Louis Vuitton, Sosok Wanita yang Traktir Jadi Sorotan

BANGKAPOS.COM - Foto ketika para bintang bulutangkis Indonesia usai berbelanja di depan toko brand terkenal dunia, Louis

Vuitton viral di media sosial.

Mereka adalah peraih medali emas Asian Games 2018 Jonatan Christie, peraih medali perak Fajar Alfian dan Rian Ardiansyah

serta peraih medali perunggu Anthony Sinisuka Ginting.

Dalam foto yang diunggah akun Twitter @timmymalachi, Rabu (29/8/2018), terlihat para atlet menenteng belanjaan di depan

gerai Louis Vuitton.

"HELLO CRAZY RICH SINGAPOREAN! THIS IS OUR CRAZY INDONESIAN LADY DID TO OUR GOLD ATHLETES!," cuit akun ini sambil membagikan fotonya.

Di bagian lain, akun instagram @mariatobing mengunggah foto serupa di Instagram Story.

Di foto itu juga disertakan caption pendek yang berbunyi:

"Para wanita kaya Asia mengajak tim bulutangkis belanja di Louis Vuitton kemarin malam karena dia sangat bahagia tim tersebut