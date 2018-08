Aktor Lee Jong Suk Akan Adakan Fan Meeting Di Indonesia, Catat Tanggalnya!

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - Berita yang sudah dinanti-nantikan para penggemar Lee Jong Suk di Indonesia akhirnya datang juga.

Aktor tampan Lee Jong Suk akhirnya mengkonfirmasikan kedatangannya ke Indonesia.

Kabar menggembirakan ini diposting oleh sebuah akun e-commerce ternama Korea Selatan @YES24Indonesia.

Akun tersebut mengatakan bahwa Fan Meeting Lee Jong Suk dengan tema 'Crank

Up' akan dilaksanakan di Jakarta pada sabtu, 3 November 2018 mendatang.

Sebelumnya dari beberapa bulan lalu pihak agensinya memang sudah mengumukan

bahwa pemain utama drama 'When You Were Sleeping' ini akan mengadakan fan

meeting, namun untuk di Indonesia sendiri belum mendapatkan konfirmasi resmi.

Para K-Popers wanita terutama penggemar berat aktor kelahiran tahun 1989 ini