Dollar Naik, Money Changer Bank Sumsel Babel Diserbu Selama Gelaran Asian Games

Laporan Wartawan Bangka Pos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Muhammad, Adil, mengatakan selama perayaan event akbar yakni Asian Games, sebanyak delapan money changer milik Bank Sumsel Babel tersebar di wilayah palembang diserbu oleh para warga asing.

Sebelumnya, rupiah bergerak di kisaran 14.708 per dolar AS pada Kamis sore. Dolar AS yang perkasa tidak hanya terhadap rupiah saja tetapi juga mata uang di Asia lainnya.

"Kami menyediakan sebanyak delapan money changer yang tersebar di seluruh wilayah palembang, tentunya berdekatan dengan area perayaan asian games 2018," ungkapnya kepada Bangkapos Jumat (31/8/2018).

Ia pun menuturkan rata-rata para atlet dan warga negara asing yang menukar yakni mayoritas dari china, malaysia, singapura dan beberapa negara Asia lainnya.

"Untuk transaksi penukaran uangnya dalam sehari tidak mencapai triliun, saya kurang tahu secara mendetail untuk jumlahnya sebab harus buka data milik kami," jelasnya.

Ia pun menjelaskan jaringan Mobile Banking dan Non Tunai pun meningkat dalam beberapa minggu terakhir, mobilitas nontunai dan tunai bank Sumsel Babel melonjak.

"Asian Games 2018 ini memberikan banyak sekali keuntungan untuk perekonomian kita, mulai dari pertukaran nilai rupiah dan lainnya," tutupnya.(*)