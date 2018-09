Netizen Serbu Akun Instagram Luis Milla, Memohon Agar Tetap Melatih Timnas Indonesia

BANGKAPOS.COM - Setelah netizen beramai-ramai menyampaikan aspirasi di media sosial, PSSI pun akhirnya mengabulkan permintaan mereka dengan mempertahankan Luis Milla sebagai pelatih.

Karena kekuatan netizen, PSSI pun luluh dan memberikan pernyataan resmi untuk memperpanjang kontrak Luis Milla.

Setelah kabar tersebut berembus, warganet pun beramai-ramai mengucapkan terimakasih di akun Instagram maupun Twitter dari ketua umum PSSI, Edy Rahmayadi.

Namun netizen jangan terburu-buru untuk gembira, karena baru satu pihak yakni PSSI saja yang setuju dengan perpanjangan kontrak tersebut.

Sampai saat ini Luis Milla belum juga memberikan kabar, apakah dirinya setuju atau tidak, untuk tetap menjadi pelatih timnas Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka kemudian menyerbu akun Instagram pribadi Luis Milla dan memohon supaya ia tetap mau melatih timnas Indoensia.

Berikut tulis sebagian netizen dari pantauan BolaSport.com dari akun Instagram Luis Milla:

"@hans_satrio Please accept new contract coach, please, INDONESIA need you,"

"@farellarthur Please stay coach,"

"@syahwalilham Please comeback coah we will miss you coach,"

"@reinher1001 Coach Luis Milla kembali lah ketimnas Indonesia secepatnya kami rakyat Indonesia menunggumu,"

Ribuan komentar itupun diharapkan mampu membuat luluh Luis Milla, supaya tetap menjadi juru taktik tim Garuda.

Memang seluruh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia saat ini sedang menanti jawaban dari Luis Milla.

Apalagi, timnas senior Indonesia harus secepatnya mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang Piala AFF 2018 yang dimulai November nanti. (Bolasport.com)