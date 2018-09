4 Burung Ini Bisa Lambangkan dan Baca Karakter Anda Saat Belanja, Mana Karaktermu yang Cocok?

BANGKAPOS.COM - Ada banyak cara untuk membaca karakter seseorang yang tentu saja hasilnya tak akan 100% benar.

Seperti cara unik yang diungkapkan oleh sebuah akun yakni dengan empat buah foto burung.

Dari pilihan yang ditunjuk masing-masing orang, konon katanya itu dapat menunjukan tipe kepribadian seseorang.



Mulai dari burung yang sedang terbang mematuk biji buah, bertengger di dahan, berada pada dekapan tangan manusia dan terbang bebas di udara.

Nah cobalah amati manakah dari keempat burung ini yang kamu banget?

Tes Psikologi (Instagram/test_psikologi)

1. Anda termasuk tipe orang yang mudah terbuai dengan tulisan sale atau promo seperti buy one get one maupun cashback.

Saat menemukan toko yang menawarkan hal-hal tersebut, Anda seringkali tidak dapat mencegahdiri untuk memborong banyak barang sekaligus.

2. Saat berbelanja, Anda cenderung membandingkan harga satu barang dengan barang yang sama di toko lain, demi menjaga agar tidak ada penyesalan di kemudian hari karena membeli dengan harga terlampau mahal.

Anda juga lebih memilih berbelanja di toko dengan harga yang bisa ditawar.

3. Sebelum pergi berbelanja, Anda akan membuat daftar belanja terlebih dahulu.

Hal ini Anda lakukan demi menghindari kemungkinan membeli sesuatu yang tidak seharusnya dibeli.

Meski demikian, seringkali Anda tetap tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak ada dalam daftar.

4. Karena memiliki perhatian lebih pada orang terdekat, saat berbelanja Anda biasanya tidak hanya membeli sesuatu untuk diri sendiri, namun juga untuk mereka.

Terkadang niat baik Anda ini kurang sesuai dengan selera mereka, sehingga membuat Anda melakukan pengeluaran yang kurang perlu.

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)