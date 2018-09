Kritik DPR Lewat Stand Up Comedy, Anak STM Palembang Malah Dapat Jutaan Rupiah dan Motor Vespa

BANGKAPOS.COM -- Video stand up yang dilakoni Aji Pratama pada lomba Kritik DPR viral. Bocah STM II Palembang Provinsi Sumatera Selatan ini berhasil membuat Fahri Hamzah Cs terpingkal-pingkal.

Delapan menit aksinya di panggung Lomba Kritik DPR menyita perhatian publik.

Video tersebut viral dan telah disaksikan oleh jutaan orang.

Komika yang masih muda ini tak canggung untuk melawak di depan para politisi terkenal seperti Bambang Soesatyo, Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Aksi Aji Pratama yang mengkritik ternyata membuatnya menjuarai lomba tersebut.

Tak hanya mejuarai lomba stand up comedy, setelah para juri berembuk, terpilihlah komika Aji Pratama dari STM II Palembang sebagai best of the best dari keseluruhan lomba “Kritik DPR”, dan berhak mendapatkan hadiah sepeda motor Vespa.

Dalam babak final lomba stand up comedy yang menampilkan 10 komika, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menambahkan hadiah Rp 20 juta dari uang pribadinya.

Tak mau ketinggalan, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga ikut menambahkan Rp20 juta.

Sedianya, total hadiah lomba stand up comedy sebesar Rp10 juta, sehingga kini totalnya Rp50 juta.