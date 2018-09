Asian Games 2018 Berakhir, Stuntman Jokowi di Opening Ceremony Buka Suara

BANGKAPOS.COM - Stuntman Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara pembukaan Asian Games 2018, Saddum So angkat bicara soal aksinya yang menjadi sorotan.

Hal itu diungkapkan Saddum So melalui laman Instagram pribadinya, @saddum, yang diunggah pada Senin (3/9/2018).

Dalam unggahannya, pria asal Thailand itu tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan lencana kepresidenan.

Freestyler bernama asli Withithep Komolhiran itu mengakui jika dirinya memang berperan sebagai stuntman Presiden Jokowi dalam video pembukaan Asian Game pada 18 Agustus 2018 lalu.

Saddum So merasa bangga atas perannya saat terpilih menjadi stuntman Jokowi.

Stuntman Presiden Jokowi saat Pembukaan Asian Games 2018, Saddum So (Instagram/@saddum)

Ia juga meminta maaf lantaran belum dapat menjawab pertanyaan terkait stuntman itu.

Saddum So berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memeriahkan perhelatan Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang itu.

"It is a great honor to have done this. I have to apologize before that can not answer the question on the job. Thanks for the opportunity and thank to team works. #saddum #jakarta #asiangames2018

(Merupakan suatu kehormatan besar untuk melakukan ini. Saya meminta maaf karena sebelumnya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang pekerjaan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan untuk kerjasama tim. #saddum #jakarta # asiangames2018)," tulis Saddum So.

Terkait postingan tersebut, sejumlah netizen memberikan komentarnya.