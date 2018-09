Ini Dia Atlet Wanita Terbaik Pertama di Asian Games 2018, Usianya Baru 18 Tahun

BANGKAPOS.COM - Perenang Jepang Rikako Ikee menjadi atlet wanita pertama yang dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) di Asian Games 2018 setelah meraup enam medali emas, Minggu (2/9/2018).

Diketahui, prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya cabang olahraga (cabor) renang.

Dilansir TribunWow.com dari The Indian Express, sebelumnya penembak Korea Utara, So Gin-man, telah memenangkan tujuh medali emas dan satu perak di Asian Games New Delhi tahun 1982.

Tetapi kini, Ikee atlet Jepang yang berusia 18 tahun itu juga meraih enam medali emas dan dua medali perak untuk melebihi rekor So Gin-man dan mengumpulkan delapan medali.

Ikee, yang meraih medali emas paling banyak di antara atlet wanita lainnya.

Sudah menjadi pilihan bulat untuk mendapatkan penghargaan atlet terbaik, hal ini dikatakan oleh Dewan Olimpiade Asia di hari terakhir Asian Games 2018 ini.

"Saya telah mendengar bahwa untuk sementara waktu tidak ada penghargaan MVP dan saya merasa sangat sedih tentang itu, tetapi ada evaluasi ulang dan saya merasa terhormat akhirnya menerima penghargaan yang luar biasa seperti itu, " kata Ikee setelah menerima piala dan cek sebesar 50 ribu Dollar Amerika Serikat.

"Sebenarnya, setelah kompetisi renang saya akan kembali ke Jepang. Saya tidak berpikir saya harus kembali ke Indonesia lagi. Ini adalah tempat dengan banyak kenangan indah," ujarnya.

Ikee menjadi atlet Jepang keempat untuk memenangkan penghargaan ini sejak didirikan pada Olimpiade Bangkok 1998 dan sekarang dapat diharapkan untuk menanggung beban besar ketika Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade 2020.

"Ada dua tahu lagi dan saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya akan memperkuat poin-poin saya," katanya kepada wartawan.