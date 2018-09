Pinkan Mambo Melahirkan Anak ke-6, Mengaku Ingin Punya 20 Anak: 'Asik Banget Hamil'

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia datang dari penyanyi Pinkan Mambo (37).

Pinkan Mambo mengabarkan lewat Instagram, ia baru saja melahirkan anak ke-enamnya.

Anak ke-enam Pinkan itu berjenis kelamin perempuan dan lahir pada Sabtu (1/9/2018).

Berikut postingan mantan rekan duet Maia Estianty yang dikutip TribunSolo.com pada Senin siang (3/9/2018).

"Thank you Jesus for our beautiful and precious baby "Queen Abby Wantania" born September 1st, 2018.

Thanks to our amazing doctors who helped me deliver the baby Dr. Merry and our baby doctor,

Dr. Hermawan @eka_hospital BSD. Thanks for Pinkers utk doa-doa kalian..

I love you all." tulis Pinkan di keterangan fotonya yang berlokasi di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangsel Banten.

Ditelusuri TribunSolo.com, nama anak ke-enam Pinkan adalah Queen Abby Wantania.

Postingan itu langsung dibanjiri ucapan selamat dari netizen.