sscn bkn.go.id, BKN Posting Video Tanda-tanda Pembukaan CPNS 2018, Siapkan Berkas Persyaratannya

BANGKAPOS.COM -- Pengumuman pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 akan segera dilakukan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 memberikan tanda-tanda pengumuman akan segera dibukannya penerimaan CPNS 2018.

"Prepare for the epic battle. Dream high, reach higher. See you soon, #SobatBKN (Bersiaplah untuk pertempuran epik. Bermimpilah tinggi, raih lebih tinggi. Sampai jumpa lagi, #SobatBKN) " cuit BKNgoid.

Akun BKN juga memposting video persiapan yang sedang dilakukan pihak BKN.

"Terkait pertanyaan kapan sih penerimaan CPNS diumumkan. Sabar #SobatBKN, tahaaan. Semua ada proses dan yang dipersiapkan oleh kami semua demi kemudahan #SobatBKN nantinya.

Kalian cukup fokus mempersiapkan diri sambil memantau info dari kami sehingga tidak terburu-buru," cuit BKNgoid.

"#SobatBKN cukup pantau website dan medsos kami, jika ada info resmi pasti disampaikan. Jadi jangan khawatir," cuit BKNgoid.

Melansir laman BKN.go.id. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana menghadiri Rapat lanjutan terkait pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2018 di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis (30/08/2018).

Selain Kepala BKN, turut hadir Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama BKN dan perwakilan dari sejumlah Kementerian dan Lembaga.

Skenario dan Tahapan Penerimaan CPNS 2018