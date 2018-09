Sejak Pakai Bright Gas Usaha Dapuk Maknai Bisa Hemat

BANGKAPOS.COM - Peng­usaha kuliner akan tersenyum bila telah mencoba memakai tabung Bright Gas 5,5 Kilogram. Deng­an menggunakan tabung gas berwarna ungu ini, pengusaha kuliner akan merasa hemat.

Apalagi bagi Dapuk Maknai beralamat di Gang Labu 4 (Rumah Ira) Kelurahan Parit Lalang (Samping Toko Bangunan Reno) Pangkalpinang yang mengolah makanan pempek dan kue serabi yang memerlukan waktu lama dan banyak menggunakan tabung gas melon.

“Pernah dengar kalo menggunakan tabung Bright Gas lebih irit. Ternyata saat kami pakai memang betul-betul bisa lebih hemat,” jelas Ira, Pemili Usaha Dapuk Maknai kepada Bangka Pos Group, Senin (3/9).

Ira mengaku sebelumnya dalam waktu dua hari untuk mengolah makanan ini dapat menghabiskan tujuh tabung gas melon 3 kilogram.

Namun saat menggunakan tabung Bright Gas ini bisa hemat dan pengapiannya bagus berwarna biru.

Ditambahkan Ira, untuk mendapatkan tabung Bright Gas 5,5 Kilogram lebih mudah diperoleh karena tersedia di pangkalan gas, namun tidak begitu banyak. Karena kebanyakan yang dijual di pangakalan tabung gas melon 3 kilogram.

“Bright Gas ini ada yang jual, tapi tidak banyak karena orang banyak menggunakan tabung gas melon,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ira menjelaskan, sajian Dapuk Maknai dijual langsung dan melalui pesanan order.

“Saya jual langsung berdasarkan pesanan. Pesanan makanan ini pun bisa diantar di tempat dengan minimal pesanan Rp 20 ribu,” tuturnya.

Pempek Dapuk Maknai (Bangka Pos)

Pagi hari kata Ira biasanya ia menjual makanan di seputaran Pemkot Pang­kalpinang, PT Timah, PT PLN, Samsat Pangkalpinang hingga ke sekolah.

Kuliner Dapuk Maknai dijual Rp 10 ribu per porsi untuk semua jenis makanan seperti bubur merah, serabi durian, ketan durian, siomay tenggiri, cilok, rujak soun plus 5 biji pempek, pempek mercon tenggiri, pempek lenggang dan bakwan.

Sedangkan pempek tenggiri Rp 8.000 per puntung, pempek kulit tenggiri Rp 6.000 per puntung, adonan ampiang kulit tenggiri Rp 20 ribu per setengah kilogram, baso sapi Rp 95 ribu per kilogram plus bumbu, baso ayam Rp 70 ribu per kilogram plus bumbu, tekwan tenggiri Rp 85 ribu per kilogram plus bumbu dan tekwan ciu Rp 60 ribu per kilogram plus bumbu.

Bagi yang ingin mencicipi olahan kuliner Dapuk Maknai bisa menghubungi Hp/WA (081351363885) atau Pin BBM : GDBA318DF. (advertorial/rya)